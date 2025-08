SELBACH – Schützenfest in Selbach

Das Selbacher Jubiläumsschützenfest war eine rundum gelungene Veranstaltung, da dürfte es wohl keinen Widerspruch gegeben haben. Die gastgebende St. Hubertus-Schützenbruderschaft war am Ende jedenfalls hochzufrieden. Brudermeister Stephan Decker: „Es waren drei schöne Tage im Beisein vieler Nachbarn und Freunde“. Angefangen hatte es damit, dass man das Festzelt in Eigenleistung aufbaute, eine Seltenheit in einem weiten Umkreis. Am Freitagabend standen dann zwei Disko-Events auf dem Programm. Schützenkönig Klaus I. (Benterbusch) liess sich am späten Samstagnachmittag unter Begleitung des Musikvereins Oberschwandorf an seiner Residenz abholen. Der Verein ist kein Unbekannter in Selbach. Schon 1980 machte er seine Aufwartung im Ort und gab auch in den Folgejahren mehrfach Proben seines musikalischen Könnens. Den großen Zapfenstreich führte der Musikverein Brunken als quasi „Hauskapelle“ der Bruderschaft unter Mitwirkung der Feuerwehren Schönstein und Wissen aus. Der Sonntag begann wie üblich mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Verstorbenen von Selbach und Fensdorf. Die traditionelle St. Anna-Prozession führte von der heimischen Kirche direkt ins Festzelt. Die Bruderschaft begleitete dabei das Allerheiligste in ihren schmucken Uniformen, den blanken Säbel an der Seite. Präses Pastor Martin Kürten ging bei dem Gottesdienst natürlich auch auf das Jubiläum ein: „Mit 90 Jahren ist noch lange nicht Schluss, wir blicken hoffnungsfroh auf die 100!“ Damit verbunden beglückwünschte der Geistliche die St. Hubertus-Schützenbruderschaft und wünschte ihr noch viele schöne Jahre. Nach dem Schlusslied „Großer Gott, wird loben Dich!“ bedankte sich Diakon Peter Vanderfuhr noch bei allen, die das Fest ermöglicht haben und lobte die Selbacher auch für den Straßenschmuck entlang des Festzugs. In der Mittagsstunde fand dann die Parade am Dorfplatz statt. Man marschierte an den Majestäten vorbei und erwies ihnen die gebührende Ehre. Vor dem Konzert des MV Brunken fanden noch einige Beförderungen statt. Demnach dürfen sich ab sofort Klaus Benterbusch und Jürgen Pöttgen mit „Oberleutnant“ ansprechen lassen. Bei Kevin Nau, Frank Bönkendorf und Peter Bönkendorf heisst es „Leutnant“. Der Brudermeister überreichte die Urkunden unter starkem Beifall. Zu den weiteren mitwirkenden Gruppierungen gehörten unter anderem die Schützenvereine Elkhausen/Katzwinkel, Wissen, Hamm, Wallmenroth und Struthütten, die Bruderschaft Schönstein und einige Selbacher Vereine. Gefeiert wurde dann noch kräftig bis in den späten Abend hinein, da lassen sich die Selbacher nichts vormachen. (bt) Fotos: Bernhard Theis