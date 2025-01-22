SELBACH – „Sauschiessen“ bei der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach

Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach hatte wieder zu ihrem beliebten „Sauschiessen“ eingeladen. Angehalten wurde natürlich über mehrere Wochen nicht auf heimisches Schwarzwild, sondern auf Zielscheiben im Schützenhaus. Zum Abschluss des Wettbewerbs konnte Brudermeister Stephan Decker eine ganze Reihe von erfolgreichen Schützenschwestern und -brüder willkommen heissen: „Schön dass ihr alle im 90. Jahr des Bestehens unserer Bruderschaft hier seid!“. Ein besonderer Dank ging an Metzgermeister Ferdinand Röttgen und seine Helfer beim Wursten im Schützenhaus. Mächtig ins Zeug gelegt hatten sich Gerd Stahl, Stephan Decker, Frank und Peter Bönkendorf, Kevin Nau, Sebastian Peters und Hans-Willi Wagner beim Herstellen erstklassiger Blut-, Leber- und Bratwurst sowie Schnitzel. Alles in allem hatte man gut 150 kg bestes Schweinefleisch verarbeitet. Ferdinand Röttgen ist übrigens seit 25 Jahren für die Verköstigung beim Abschlussessen des Schiesswettbewerbs verantwortlich und sich in dieser Zeit große Verdienste erworben.

Nachdem man sich dann an den Tellern ordentlich gestärkt hatte, widmeten sich die Anwesenden dem eigentlichen Zweck der Zusammenkunft, dem Bekanntgeben der besten Schützen. Insgesamt waren 28 Teilnehmer im Rennen, fünf davon aus der Jugendabteilung. Die einzelnen Namen rief Schiessmeister Kevin Nau auf, unterstützt von seinem Stellvertreter Klaus Benterbusch. Demnach waren bei den Bambinis Michael Decker, Mayra Iwan und Gabriel Decker erfolgreich, seitens der Jugendlichen erzielten Laura Seibert und Lea Seibert die besten Ergebnisse. Unter den Aktiven Schützen konnten sich Klaus Benterbusch als aktueller Schützenkönig sowie Norbert Schwan und Hans-Willi Wagner an die Spitze setzen. Frank Bönkendorf erreichte mit hervorragenden 76 Zählern den besten Teiler überhaupt. In der Altersklasse folgten ihm Stephan Decker und Gerd Stahl. Jürgen Bönkendorf und Hubert Kemper schliesslich siegten in der Seniorenklasse.

Starker Beifall galt natürlich allen Teilnehmern, die je nach Platzierung den ihnen zustehenden Anteil an den Fleischpreisen mit nach Hause nehmen konnten. Am Schluss des zwanglosen Treffens wurde es noch einmal spannend. Es galt nämlich das Gewicht einer aufgerollten Wurst zu erraten. Hier erwies die Familie Schwan als besonders kenntnisreich. Das gute Stück wog genau 1 kg. Die Schwans näherten sich diesem Wert bis auf 50 g und sicherten sich damit dessen Besitz. (bt) Fotos: Bernhard Theis