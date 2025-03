SELBACH – Kindersitzung in Selbach

Der Turnverein DJK Wissen/Selbach hatte zur traditionellen Kindersitzung eingeladen. Und Austragungsort des fröhlichen Geschehens war wiederum das Schützhaus im Gründungsort des Vereins – Selbach. Als Moderatoren hatte man Ayla Muradi und Felix Kämmerer gewinnen können, was die überwiegend ganz jungen Jecken vor der Bühne von Beginn an bejubelten.

Im Mittelpunkt des gut dreistündigen Programms standen Darbietungen des ganzen Stolzes der DJK, nämlich der Tanzgruppen „Dancing Angels“, „Step by Step“, „Burning Fire“ und „Dance Attack“. Den Trainerinnen Jenny Ketzer, Monika Grahn, Michelle Böhmer, Monique Böhmer und Lisa Weber galt ebenso wie den Tänzerinnen ein dreifaches „Sellwich, loss gohn!“ Zwischendurch gab es immer wieder Spiele für alle Kinder im Saal. Als Gastvereine konnten die Moderatoren Karnevalisten aus Gebhardshain, Schladern und Morsbach willkommen heißen. Gut an kam auch der enge Kontakt mit den Riesenfiguren aus „Paw Patrol“. Während sich anschließend eine lange Schlange durch das Schützenhaus bewegte, wählte man die drei Kinder mit den schönsten Kostümen aus. Es waren dies am Ende Pauline (Dumbo), Benedikt (Minecraft) und Emilia (Kuh). Ayla Muradi und Felix Kämmerer übergaben den DJK-Karnevalsorden und wurden ihrerseits mit dem verdienten Applaus belohnt. (bt) Fotos: Bernhard Theis