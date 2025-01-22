SELBACH – Karnevalszuch in Selbach

Selbach beendete die „Fünfte Jahreszeit“ auch diesmal wieder mit einem Umzug durch den Ort. Wenn sich auch wegen des Dauerregens die Zahl der Schaulustigen am Straßenrand in Grenzen hielt, so freute man sich doch am Karnevalstreiben auf offener Straße. Die Schützenbruderschaft hatte einen Traktor samt Anhänger auf die Piste geschickt, die Begleiter sahen verdächtig nach knallgelben Miunions aus. Ebenfalls nicht fehlen durften die einschlägig bekannten Beetschwestern. „In Hubi`s Stall ist heute Ruh`- durch die Straßen ziehen Bauer und Kuh!“ war an einer Schubkarre zu lesen. Dem „Landwirt“ alias Hubert Kemper standen folgerichtig zwei prächtige Rindviecher zur Seite. Die Hutzlers machten wie immer in aufwändigen Kostümen mit. Thomas und Sandra de Nichilo gehörten zu den wenigen Zaungästen. Im Beisein von Bekannten aus dem Raum Hamm verteilten sie Kräbbelchen und Frikadellen an die Zugteilnehmer. Mit den selben süßen Leckereien überraschte Angela Studzinski die Jecken. Auf die übliche Party an der Gemeindegarage musste man leiden verzichten. Stattdessen ging es im Schützenhaus hoch her: „Selwich loss gohn!“ (bt) Fotos: Bernhard Theis