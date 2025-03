SELBACH – Karnevalsumzug in Selbach

Schon im Februar 2004 zeigte sich Selbach bei Wissen anlässlich des Umzugs am Karnevalsmontag offen für die Chancen alternativer Energieerzeugung. Auf einem der Wagen prangte ein täuschend echt aussehendes Windrad. Ob man sich an den mächtigen Anlagen nahe des Tannenhofs oberhalb von Fensdorf orientiert hat, ist nicht bekannt. Am heutigen Montag, 3. März, ist es wieder soweit: Selbach lädt wieder zum fröhlichen Straßenkarneval ein. Und einen Umzug wird es wohl auch geben. Den Abschluss feiert man wie gewohnt im Schützenhaus. (bt) Foto: Bernhard Theis