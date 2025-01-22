SELBACH – Elias Oberländer Schützenkönig wird der neue König der St. Hubertus-Schützenbruderschaft

Um 19.51 Uhr am Sonntagabend holte der beste Treffer die Reste des hölzernen Adlers von der Stange im Selbacher Schützenhaus. Damit war Elias Oberländer Schützenkönig der St. Hubertus-Schützenbruderschaft. Begonnen hatte das Vogelschiessen mit dem Wettbewerb der Nachwuchsschützen. Kurz nach 17 Uhr traten dann 18 Schützen im Kampf um die Königswürde an. Die ersten Schüsse setzten Ortsbürgermeister Matthias Grohs, Präses Dechant Martin Kürten, Brudermeister Stephan Decker und der bisherige Schützenkönig Klaus Benterbusch. Nach und nach reduzierte sich die Zahl der ernsthaften Aspiranten auf sechs. Um die Schraube des hölzernen Vogels tat sich eine Lücke auf und ab 19.30 Uhr entstand ein deutlich sichtbarer Spalt noch oben. „Jetzt dauert es nicht mehr lange“, hiess es seitens der Zuschauer im Schützenhaus. So kam es auch. 20 Minuten später fegte der Siegesschuss den arg ramponierten Aar hinunter. Verbraucht hatte man bis dahin genau 324 Patronen.

Bei Jungschützenkönig Tobias Iwan war es übrigens der 220. Schuss. Bambiniprinzessin Joleen Leienbach kam an der Laseranlage auf sehr gute 21 Ringe. Nach den Gratulationen und starkem Beifall schritt man zügig zur Krönung der frischgebackenen Majestäten. Doch zuvor mussten die „Monarchen“ des vergangenen Jahres ihre Insignien abgeben. Ortsbürgermeister Matthias Groß dankte ihnen: „Ihr habt eure Sache gut gemacht!“. Den neuen Majestäten wünschte er viel Glück in ihren Ämtern und freute sich auf das Fest am Sonntag. Ähnlich äußerte sich auch der Brudermeister. Beim Überreichen der Schützenketten an Elias Oberländer, Tobias Iwan, Mayra Iwan und Joleen Leienbach freute sich Präses Martin Kürten über deren Erfolge und erbat Gottes Segen für ihr Wirken in der Bruderschaft und darüber hinaus. Bekannt wurde noch, dass Hans-Willi Wagner den Wanderpokal beim Wettbewerb der Altkönige gewonnen hat.

Das Fest beginnt am Sonntag um 9 Uhr mit der traditionellen St. Anna-Prozession und anschließendem Gottesdienst am Dorfplatz. Gegen 10:30 Uhr startet der Festumzug mit den Gastvereinen Richtung Schützenplatz. Dort lädt der Musikverein Brunken zum Frühschoppenkonzert. Nachmittags sorgte DJ Basti für Stimmung. (bt) Foto: Bernhard Theis

Foto: Elias Oberländer (Bildmitte) ist frischgebackener Schützenkönig in Selbach. Rechts daneben steht seine Königin Lea-Angelique Klein. Starker Beifall galt auch dem neuen Jungschützenkönig Tobias Iwan (vorne links), Schülerprinzessin Mayra Iwan und Bambiniprinzessin Joleen Leienbach. Weiter sind zu sehen (hinten): Schiessmeister Kevin Nau, Jürgen Pöttgen als stellvertretender Brudermeister und schließlich Brudermeister Stephan Decker.

Foto: Zu den ersten Gratulanten nach dem spannenden Vogelschiessen gehörten Schießmeister Kevin Nau (oben links), Jürgen Pöttgen als stellvertretender Brudermeister und Brudermeister Stephan Decker. Die Schützenketten hatte zuvor Präses Dechant Martin Kürten überreicht und dazu um Gottes Segen für die neuen Majestäten gebeten. Ortsbürgermeister Matthias Grohs dankte den ausgeschiedenen Würdenträgern, darunter Klaus Benterbusch, und gratulierte ihren Nachfolgern. Weiterhin gewann Hans-Willi Wagner den Wanderpokal der Altkönige. Das Selbacher Schützenfest beginnt wie gewohnt am kommenden Sonntag, 26. Juli, um 9 Uhr mit der St. Anna-Prozession und Messe am Dorfplatz. Der Festumzug mit den Gastvereinen startet um 10.30 Uhr. Es geht geradewegs zum Schützenhaus, wo der Musikverein Brunken zum Frühschoppenkonzert aufspielt. (bt)