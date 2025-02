SEIFEN – Verkehrsunfall auf der L 269 bei Seifen

Montagmorgen, 10. Februar 2025, gegen 07.15 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 269 in der Gemarkung Seifen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei trat eine 39-jährige Fußgängerin hinter einem Schulbus auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die L 269, aus Richtung Seifen kommend, in Fahrtrichtung Bahnhof Seifen befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 26-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am beteiligten Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei