SEIFEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seifen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 18. März 2025, ab 19:30 Uhr, findet in der Bürger- und Freizeithütte „Os Hütt“ in Seifen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung. Öffentliche Sitzung: 1. Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO; 2. Entlastung des Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO; 3. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026; 4. Verschiedenes; 5. Einwohnerfragestunde. Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister