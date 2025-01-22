SEELBACH – Kellerbrand in Seelbach

Gegen 9:50 Uhr am Samstagmorgen (25. Juli) bemerkte der Hauseigentümer in der Bahnhofstraße in Seelbach, dass Rauch aus seinem Keller kommt. Über den Notruf verständigte er die Rettungskräfte. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr Flammersfeld konnten einen Brand in einem Kellerraum feststellen. Das Feuer wurde durch einen Atemschutztrupp schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Ursache war ein verschmorter Heizlüfter, der zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Unter der Leitung von Wehrführer Alexander Oberst waren die Löscheinheiten Flammersfeld und Oberlahr mit 25 Kräften im Einsatz. Ebenfalls eingesetzt waren die VG-Wehrleitung, die Polizei Altenkirchen sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Verletzt wurde niemand. Bericht: VG-Feuerwehr AK-FF – Fotos: Wollny