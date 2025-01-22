SCHWABENHEIM – Zwei verstorbene Personen nach Gebäudebrand in Schwabenheim an der Selz

Dienstagmittag gegen 13 Uhr wurde ein Gebäudebrand in einem Einfamilienhaus in der Mainzer Straße in Schwabenheim von der Leitstelle gemeldet. Durch die Rettungskräfte konnte eine leblose männliche Person vor dem Gebäude festgestellt werden. Trotz eingeleiteter Reanimation starb die Person noch vor Ort. Auch für eine weibliche Person im Gebäudeinneren kam jede Hilfe zu spät und starb ebenfalls vor Ort. Es finden derzeit noch Nachlöscharbeiten statt. Die Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Mainz aufgenommen. Aussagen zu den näheren Umständen und der Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Quelle Polizei