SCHÜRDT – Weihnachten in Schürdt

In diesem Jahr möchte die Gemeinde an zwei Terminen gemeinsam die Adventszeit beginnen.

Am Samstagnachmittag, 29. November 2025 um 16:00 Uhr wird der Weihnachtsbaum am Buswendeplatz aufgestellt. Den möchte man gemeinsam festlich schmücken. Im Anschluss ist Zeit zum nachbarschaftlichen Austausch bei Glühwein und Kakao. Wir freuen uns auf rege Teilnahmen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Sonntagnachmittag, 30. November 2025 ab 15:00 Uhr (1. Advent) trefft man sich in der Grillhütte zu Kaffee und Kuchen. Über Kuchenspenden freut man sich sehr – bitte bei der Anmeldung angeben. Für die Senioren wird es eine kleine Überraschung geben. Damit jedes Kind ein schönes Weihnachtspräsent vom Nikolaus erhält, wird um Anmeldung bis zum 26. November 2025 gebeten. Anmeldung bis zum 26. November 2025 bei Gabi Meyer (0173 7062595), Julia Schreiner (0151 19603754) oder Clarissa Saynisch (02685 8648). Der Gemeinderat freut sich auf einen stimmungsvollen Nachmittag! Er wünscht allen Schürdtern eine schöne Advents- und Weihnachtszeit!

Das Orga-Team und der Ortsgemeinderat.