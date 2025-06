SCHÜRDT – Sie können zur Plage werden – die Ratten

Eines Tages waren sie da, die Ratten. Sie hatten mitbekommen, dass es da eine Stelle gab, wo sie auch etwas ergattern konnten, die ungeliebten Vierbeiner mit den glatten, langen Schwänzen. Die Futterstelle für die Vögel befand sich in luftiger Höhe und normalerweise nur vom fliegenden Personal zu erreichen. Man hatte aber nicht mit der Schläue und Hartnäckigkeit der Nager gerechnet. Mit allen Tricks versuchten sie auf die Futterplattform zu kommen und es gelang ihnen auch. Was nun? Mit der Schlagfalle Fangen oder Gift legen kam nicht infrage. Also musste eine Idee her. Ein großer, glattwandiger Blumentopf brachte die Lösung. Der kam mit dem Boden nach oben auf die Stange und versperrte so den direkten Zugang. Bis in den Blumentopf gelangten die Viecher, doch dann war „Ende“. Nach einigen verzweifelten Versuchen gaben sie auf. Jetzt herrscht wieder einträchtiges Vogeltreiben am Ort. Fotos: Diana Wachow