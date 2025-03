SCHÜRDT – Mit-mach-Tag in Schürdt am 05. April 2025

Am Samstag, 05. April 2025 will die Gemeinde in Schürdt Frühjahrputz halten. Es sind ein paar Verschönerungsarbeiten am Spielplatz, im Ort und im Außenbereich geplant. Wer Lust hat sich zu beteiligen ist herzlich eingeladen, sich um 10:00 Uhr an der Grillhütte einzufinden. Zum Abschluss gibt es für die fleißigen Helferinnen und Helfer um die Mittagszeit Pizza und Getränke. Bitte bringt Euch eigene Arbeitshandschuhe mit. Wir freuen uns auf eine gute Beteiligung. Der Ortsgemeinderat