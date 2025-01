SCHÜRDT – LeDoMo im Jahr 2025 in Schürdt immer freitags

In diesem Jahr wird der LeDoMo freitags stattfinden. Wir möchten hiermit allen, die an den Donnertagen oft verhindert sind die Möglichkeit geben, am LeDoMo teilzunehmen. Wir freuen uns auf vielen spannende Gespräche mit Schürdter Mitbürgern und Freunden der Gemeinde und auf einen tollen Austausch bei leckeren Getränken. Los geht´s jeweils am letzten Freitag des Monats ab 19:00 Uhr in der Grillhütte! Torsten Saynisch, Ortsbürgermeister