SCHÜRDT – Es gibt sie doch noch – Die Krabbeltiere aus Max und Moritz

In 2024 waren sie nicht in Erscheinung getreten, jedenfalls nicht in der Schürdter Gartenstraße. So sah es auch in diesem Jahr aus. Doch eines Abends, die Straßenbeleuchtung war gerade angegangen, war ein leises Brummen zu hören, dann war wieder Ruhe. Doch was war das, da landete doch glatt ein Maikäfer auf dem Unterarm. Beim Absturz von der Lampe hatte er sich wohl ein Bein gebrochen. Der braune Kerl krabbelte den Arm hoch, eins seiner Beine blieb aber auf der Haut liegen. Das schien ihn aber nicht großartig zu stören. Nach einer kurzen Erholung klappte er seine Flügel aus, ließ sie rotieren, erhob sich in den abendlichen Himmel und schwirrte dem nächsten Lichterschein entgegen. Foto: Junior