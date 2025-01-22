SCHÜRDT – Alle Jahre wieder – in Schürdt hat der Weihnachtsbaumverkauf begonnen

Der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf bei den Familien Schumann und Thisson in Schürdt hat zwischenzeitlich begonnen. Ortsbürgermeister Torsten Saynisch besuchte den Verkaufsstand in der Hauptstraße und wünschte einen guten Verlauf der kommenden Verkaufswochen. Bei der Auswahl eines schönen Weihnachtsbaums war Natascha Schumann sehr gerne behilflich. Wie Natascha Schumann berichtete, werden aktuell noch vielfach Weihnachtsbäume für den Außenbereich, wie Terrassen und Hofeinfahrten erworben. Nach dem 2. Adventswochenende ist dann hoffentlich mit einem guten Verkauf von Tannenbäumen für das heimische Wohnzimmer zu rechnen. Also, wieder ein Grund mehr, sich auf den Weg nach Schürdt zu machen.