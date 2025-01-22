SCHÖNSTEIN – Weihnachtsmarkt in Schönstein

Die Sankt Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein legte sich auch bei der Vorbereitung ihres schon vierten Weihnachtsmarktes mächtig ins Zeug. Die Verkaufsstände und -buden sind längst fertig. Als einen der letzten Arbeitseinsätze versahen die Schützenbrüder das Veranstaltungsgelände am Schützenhaus mit rund 40 Kubikmeter Hackschnitzel, womit man den Besuchern auch bei Nässe einen angenehmen Aufenthalt garantiert. Los geht es am kommenden Samstag von 14 bis 22 Uhr. Am Sonntag lädt man von 11 bis 20 Uhr zum zwanglosen Verweilen unter festlichen Lichtern ein. Dann findet auch der Nikolaus den weiten Weg vom Nordpol nach Schönstein und beschenkt die Kinder. Neben der Schützenbruderschaft wirken auch die Sportfreunde Schönstein und der Förderverein der örtlichen Kindertagesstätte mit. Die katholische Frauengemeinschaft serviert leckere Waffeln, die Schützenschwestern punkten mit selbstgemachten Waffeln. Weiterhin dürfte die Backstube Müller mit ihrem Ofen für Andrang sorgen. (bt) Fotos: Bernhard Theis