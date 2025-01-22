SCHÖNSTEIN – Küchenbrand in Schönstein

Am Mittwoch gegen 14 Uhr hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Wissen Küchenbrand an der Schützenstraße unterhalb der Skipiste in Schönstein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang Rauch aus dem Einfamilienhaus. Eine Person hatte sich noch in dem Haus befunden, nach dem Anschlagen des Rauchmelders die Wohnung verlassen und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Der Angriffstrupp sah sich die Sache aus der Nähe an und löschte die Flammen umgehend. Der Sachschaden ist wohl überschaubar. Aus der Gefahrenzone in Sicherheit gebracht werden konnten übrigens drei Kaninchen. Mit dem Aufbau des Lüfters konnte der Einsatz unter Leitung von Zugführer Christian Rüth dann so langsam beendet werden. Vor Ort waren 35 Kräfte mit sieben Fahrzeugen aus Wissen, Schönstein und Katzwinkel. Dazu die Besatzung des Rettungswagens der DRK-Wache Wissen und die Polizei. Kaum war man in Schönstein fertig, ging es zu einem Flächenbrand an der Waldstraße im Neubaugebiet Blickhauserwald. Dort waren rund 50 Quadratmeter Boden in Brand geraten. Mit 40 Kräften hatte man das Problem schnell gelöst. (bt) Fotos: Bernhard Theis