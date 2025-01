SCHÖNSTEIN – Abschied von Chorleiter Hans-Josef Greb

Dem Kirchenchor „St. Cäcilia“ Schönstein ist es vergönnt, ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern. Die Kehrseite: damit verbunden ist ein schmerzlicher Abschied. Hans-Josef Greb ist nach 55 Jahren als Chorleiter Ende 2024 in den verdienten Ruhestand gegangen. „Du hast Dich in dieser langen Zeit als überaus zuverlässig, kompetent und engagiert in den Dienst der Kirchenmusik unsere Pfarrgemeinde gestellt“, hieß es in einem festlichen Gottesdienst zu Ehren Grebs in der Kirche „St. Katharina“ zu Schönstein.

Heimatchronist Bruno Wagner hatte eine Chronik zum Werdegang des Jubilars erarbeitet. Demnach hat dieser in dem nunmehr 122 Jahre währenden Bestehen des heimischen Kirchenchors nahezu die Hälfte dieser Zeit als Organist und Dirigent seinen Dienst mit Freude und Hingabe versehen. Seit der Gründung im Jahre 1903 hat es lediglich drei Chorleiter gegeben, von denen Hans-Josef Greb am längsten tätig war. „Du hast es verstanden an kirchlichen Hoch- und Patronatsfesten an der Orgel und mit unserem Chor einen besonders schönen musikalischen Rahmen zu verleihen!“ tat man weiter kund. Unvergessen seien auch gut besuchte kirchenmusikalische Konzerte wie beispielsweise 1976 mit 120 Sängerinnen und Sängern aus drei Chorgemeinschaften.

Zu den Höhepunkten der Organisten- und Chorleitertätigkeit von Greb gehörten auch die musikalische Gestaltung des Festkonzerts anlässlich des 75-jährigen Bestehens in Verbindung mit der Fertigstellung der neuen Orgel oder die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Chorbestehen. „Auch in den schweren Zeiten der Pandemie hast Du Deinen Dienst getreu und gewissenhaft versehen. Wir wissen dies zu schätzen!“ hiess es am Schluss der Laudatio. Augenblicklich setzte starker Beifall ein, den Hans-Josef Greb sichtlich gerührt entgegen nahm.

Dechant Martin Kürten bedankte sich auch im Namen des Kirchenvorstands: „Sie haben vielen Menschen Freude bereitet und für immer einen Platz in der Chronik unseres Kirchenchors verdient!“. Den Dankesworten schloss sich Sabine Köhler seitens der heimischen Chorgemeinschaft an. Auch Ernst Dornhoff wünschte Greb alles Gute für seinen verdienten Ruhestand. Denn der Verabschiedete hat auch den Kirchenchor Elkhausen zur allseitigen Zufriedenheit geleitet. Greb selbst bedankte sich dann noch bei allen, die ihn in den fünfeinhalb Jahrzehnten begleitet haben: „Dies gilt besonders meiner Familie!“. Mit den Worten „Habe fertig…es war mir eine Ehre!“ ging dann die aktive Dienstzeit Grebs zu Ende.

Der Kirchenmusik wird er aber sicherlich erhalten bleiben. Erneuter langanhaltender Applaus stellte wiederum die hohe Wertschätzung gegenüber dem Jubilar unter Beweis. Nach dem Segen erklang noch „Oh du fröhliche…, dargeboten vom Kirchenchor „St. Cäcilia“ Schönstein sowie der Kantorei Wissen und der Chorgemeinschaft TONART unter Leitung von Andreas Auel. Dass die Gemeinde miteinstimmte, verlieh dem Lied eine besondere Würde. (bt) Fotos: Bernhard Theis