SCHÖNEBERG – Verkehrsunfall auf der B 256 bei Schöneberg

Montagnachmittag, 27. Oktober 2025, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 bei Schöneberg ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B 256, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neitersen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 19-Jährige und der 66-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle Polizei