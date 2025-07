SCHÖNEBERG – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 zwischen Postauto und Taxi – eine Person schwer verletzt

Dienstagnachmittag, 22. Juli 2025, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der B 256, zwischen den Ortslagen Schöneberg und Bergenhausen, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein Transporter der Post die B 256 in Fahrtrichtung Neitersen und geriet auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Taxi. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 40-jährige Fahrer des Postautos erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Taxifahrer wurde leicht verletzt. Die B 256 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle Polizei