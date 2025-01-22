SCHHUTZBACH – Verkehrsunfall auf der L 280 bei Schutzbach

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer und ein 90-jähriger Toyota-Fahrer befuhren am 16. September 2025 gegen 16 Uhr die L 280 in Fahrtrichtung Niederdreisbach, als es an dem vorausfahrenden Opel aufgrund eines Defekts zu einer Rauchentwicklung kam. Der Toyota-Fahrer gab an, hierdurch in seiner Sicht beeinträchtigt gewesen zu sein, weshalb er auf den wegen der Panne stehengebliebenen PKW des 30-jährigen Auffuhr. Der Opel-Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Quelle Polizei