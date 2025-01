SCHEUERFELD – Verkehrskontrolle in Scheuerfeld – Rollerfahrer betrunken unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwochabend, 29. Januar 2025, um 21:25 Uhr, der 36-jährige Fahrer eines Motorrollers von einer Streife der Polizei Betzdorf in Scheuerfeld, in der Straße Zur Hell, überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und zudem betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 0,64 Promille. Die vorgelegten Fahrzeugdokumente stimmten nicht mit dem festgestellten Fahrzeug überein. Eine plausible Erklärung warum die Fahrgestellnummern sich unterschieden konnte der Fahrer nicht abgeben, sodass der Roller zunächst sichergestellt wurde um die Eigentumsverhältnisse klären zu können. Quelle: Polizei