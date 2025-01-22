SCHALLODENBACH – Fahndung nach 22-Jährigem aus Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) wird fortgesetzt

Nach einem versuchten Tötungsdelikt hat die Polizei in der Nacht die Fahndung nach dem 22-jährigen Tatverdächtigen fortgesetzt. Bis in die Nacht sind Ermittler mehr als 50 Hinweisen nachgegangen und haben diese überprüft. Konkrete Anhaltspunkte zum aktuellen Aufenthaltsort des Verdächtigen haben sich nicht ergeben. Die polizeilichen Maßnahmen werden auch heute fortgeführt und konzentrieren sich aktuell weiterhin auf den Bereich der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen geht die Polizei nicht mehr davon aus, dass von dem 22-Jährigen eine Gefahr für andere Personen ausgeht. Dennoch warnt die Behörde: Bleiben Sie wachsam! Melden Sie Verdächtiges! Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13210 entgegen. Quelle: Polizei