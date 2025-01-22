SAARBURG – Verkehrsunfall auf der B 51 – brennender Pkw und schwer verletzte Person

Dienstag, den 26.05.2026, kam es gegen 18:30 Uhr auf der B 51 zwischen Saarburg und Ayl zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Der 22jährige Fahrzeugführer befuhr die B 51 aus Richtung Saarburg kommend in Fahrtrichtung Ayl. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam abschließend im Grünstreifen zum Stillstand. Nach ersten Zeugenangaben geriet der PKW unmittelbar nach dem Unfall in Brand. Durch das schnelle Eingreifen von Ersthelfern konnte der Fahrer zeitnah aus dem

Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erst versorgt werden. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber. Weiterhin waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Saarburg und Beurig vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen. Weiterhin möchte sich die Polizei bei allen Ersthelfern für deren beherztes und schnelles Eingreifen bedanken. Quelle: Polizei