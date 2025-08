RÜLZHEIM – Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Rülzheim – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02. auf 03. August 2025, gerieten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger kurz nach Mitternacht auf der Kerwe in Rülzheim in Streit. Nachdem der Streit zunächst durch Unbeteiligte geschlichtet werden konnte, stach der 18-Jährige bei einem erneuten Aufeinandertreffen in der Nähe des Kerweplatzes in der Straße „Im Hubenweg“ mehrfach mit einer noch unbekannten Stichwaffe auf den 19-Jährigen ein und trat ihm zudem an den Kopf, als er zu Boden ging. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau durchsuchten Polizeikräfte am 03. August 2025 die Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen. Dort konnten Beweismittel, wie die mutmaßliche Tatkleidung, sichergestellt werden. Der 18-Jährige konnte bei der Durchsuchung nicht angetroffen werden. Dieser stellte sich am Abend selbständig bei der Polizei Germersheim. Er wurde vorläufig festgenommen und wurde am 04. August 2025 dem Haftrichter vorgeführt. Quelle Polizei