RÜLZHEIM – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 540 bei Rülzheim

Am 11. November 2025 befuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 18:30 Uhr die Landstraße 540 von Rheinzabern kommend in Fahrtrichtung Rülzheim und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden 68-Jährigen, der mit einem Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn fuhr. Der erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Ein Gutachter wurde mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Quelle Polizei