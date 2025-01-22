RÜCKBLICK – REGION SCHÜRDT – Eine vielfältige Tierwelt erfüllt den Lebensraum in der Region Schürdt

Morgendliche Spaziergänge, mit und ohne Hund, zeigen dem wachsamen Augen der Betrachter eine reichhaltige Tierwelt. Das gilt für Rehe, Füchse und Wildschweine, Vögel aller Arten, vom Finken bis zum Greifvogel, dem Insekt der Libelle, die in der Mähne des Hundes Rast einlegte, und dem Kriechtier der Roten Nacktschnecke. Der Wolf wurde nicht gesehen, aber die unverdauten Reste seiner Wildnahrung, deuteten auf sein Dasein hin. Fotos: diwa – ariwa