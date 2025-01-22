ROSSBACH – Ellen Demuth MdB erfreut – Bund fördert Kunstrasenplatz in Roßbach – Starkes Signal für den Sport im ländlichen Raum

Große Freude in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach: Die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Roßbach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ mit 288.750 Euro gefördert.

„Das ist eine sehr gute Nachricht für die Sportlerinnen und Sportler vor Ort und für das Ehrenamt insgesamt. Moderne Sportstätten sind eine wichtige Grundlage für Gemeinschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Ellen Demuth.

Das Bundesprogramm ist an einige Auflagen gebunden. Der Kunstrasenplatz in Urbach bot optimale Bedingungen für eine Förderung. Demuth konnte erreichen, dass das Projekt im parlamentarischen Verfahren durch den Haushaltsausschuss positiv beschieden wurde. Mit einer beantragten Gesamtfördersumme von über 7,5 Milliarden Euro war der Projektaufruf 23-fach überzeichnet. Demuth bedauert in diesem Zusammenhang, dass nicht alle eingereichten Interessensbekundungen aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen berücksichtigt werden konnten.

Bundesweit werden in diesem Jahr im Rahmen des Programms rund 333 Millionen Euro in die Sanierung kommunaler Sportstätten investiert. Ganz Rheinland-Pfalz profitiert erheblich von den Mitteln, mit zahlreichen geförderten Projekten.

„Der Förderbedarf war in Roßbach seit Längerem bekannt und wurde auch durch Roßbachs Ortsbürgermeister Thomas Boden und Verbandsbürgermeister Pierre Fischer an mich herangetragen. Umso wichtiger ist es, dass wir hier jetzt eine nachhaltige Lösung erreichen. Ich freue mich sehr, dass unsere Region von diesem starken Bundesprogramm profitiert“, so Demuth abschließend.