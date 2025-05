ROSENTHAL – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 78 bei Kerzenheim, Ortsteil Rosenthal – zwei Personen schwer verletzt

Samstagmittag, 17. Mai 2025, kam es gegen 14:42 Uhr auf der K 78 zwischen Rosenthal (Kerzenheim) und Göllheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr gemeinsam mit seiner Sozia die K 78 aus Richtung Rosenthal (Kerzenheim) kommend in Richtung Göllheim. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn in den Graben ab. Er und seine Sozia stürzten vom Motorrad und zogen sich teilweise schwere Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte wurden nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Abklärung mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Quelle Polizei