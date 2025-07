ROSENHEIM – Brand einer Photovoltaikanlage in Rosenheim (Landkreis AK)

Am 15. Juli 2025 um 12:30 Uhr kam es zum Brand einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Lagerhalle in Rosenheim im Industriegebiet. Etwa zehn Quadratmeter der Dachfläche wurden beschädigt; Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehren der VG Betzdorf waren im Einsatz. Quelle Polizei