ROMMERSDORF – Wenn Künstler gerne wiederkommen – Rommersdorf Festspiele sind auch bei vielen Stars beliebt

Wenn der Schauspieler Walter Sittler zu einem Gastspiel in die Abtei Rommersdorf kommt, kennt er den Weg zur Garderobe genauso wie den etwas versteckt liegenden Zugang zur Bühne. Er gehört zu den vielen deutschen Fernsehstars, die in den letzten Jahren nicht zum ersten Mal im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis zu Gast waren. Bei den diesjährigen Festspielen, die vor einigen Tagen zu Ende gingen, betrat er zusammen mit seiner Schauspielerkollegin Barbara Auer für eine Lesung die Bühne. Wieder war die Veranstaltungsreihe in der besonderen Location ein Höhepunkt im Sommerkalender – für Publikum und Auftretende.

Auch Ulrike Kriener sorgte mit einer Lesung aus Geschichten von Doris Dörrie und Elke Heidenreich für einen vergnüglichen Abend. Dass namhafte Schauspielerinnen oder Schauspieler oft über mehrere Talente verfügen, bewies einmal mehr Ina Paule Klink. Nach ihrem Gastspiel zusammen mit Christian Kohlund im vergangenen Sommer stand sie nun wieder als Sängerin auf der Bühne im Englischen Garten und präsentierte sehr persönliche Songs aus ihrem Album „vertraulich“. Gerade mit ihrem Facettenreichtum machen die Konzerte Rommersdorf während der Festspielzeit zu einem ganz besonderen Kulturraum.

Der Englische Garten der Abtei ist einer dieser Kulturräume. Ob Boris Weber mit seinem Liederabend – anstelle des ursprünglich vorgesehenen Theaterstücks Jedermann –, das Rhine Phillis Jazz Orchestra zusammen mit der wunderbaren Jazzsängerin Alma Naidu oder das Ensemble Classique, das Blechblasmusik auf hohem Niveau bot, sie alle machten „ihren“ Abend zu einem endrucksvollen Konzertereignis für das Publikum. Theater gab es ebenfalls unter freiem Himmel: Das Kölner NN Theater gastierte zum wiederholten Mal in Rommersdorf und unterhielt an einem der heißesten Junitage mit „Holmes & Watson“. Die „Piratenprinzessin“, gespielt von der Freien Bühne Neuwied für das jüngere Publikum, durfte ebenfalls nicht fehlen.

Ein besonderes Erlebnis sind auch die Veranstaltungen in der Kirche der ehemaligen Abtei: Die Tribüne, die fast bis zur Hälfte der Höhe des Kirchenraums reicht, gibt für jeden Besucher einen wunderbaren Blick auf die gegenüberliegenden gotischen Fenster und die Bühne frei. Der besondere Zauber dieses Raumes verstärkt sich noch, wenn während des Auftritts die eindrucksvolle Lichttechnik dem Geschehen geradezu magische Momente verleiht. Es verwundert daher nicht, dass fast alle Veranstaltungen in der Abteikirche ausverkauft waren.

Auch hier bestach die Abwechslung: Von Kabarett mit Wilfried Schmickler, über die immer beliebter werdenden A-cappella Konzerte, in diesem Jahr mit LaLeLu und ANDERS, bis hin zum Klassiker schlechthin, Drei Freunde – drei Tenöre. Der furiose Schlusspunkt war der Kabarettistin, Komikerin und Sängerin Mirja Boes vorbehalten. Bei ihrem Programm kam regelrecht Partystimmung in der Abteikirche auf. Eine wundervolle Ergänzung des Programms waren die Events des Mittelrhein Musik Festivals und des Festival Rheinvokal. Mit Konzerten der Jazzsängerin Fola Dada und der Cellistin und Sängerin Ana Carla Maza, ergänzten zwei hochkarätige Musikerinnen das städtische Festivalprogramm.

Oberbürgermeister Jan Einig ist zufrieden mit der Bilanz der Festspiele: „Zwar waren nicht alle Veranstaltungen ausverkauft, aber ich denke, dass unser Kulturbüro um Klaus Kurz und seine Kolleginnen und Kollegen, ein vielfältiges Programm zusammengestellt hatten, mit dem wir ein breites Publikum ansprechen konnten. Zudem ist es ein Zeichen des hohen Stellenwertes dieser Festspiele, wenn es namhafte Künstlerinnen und Künstler immer wieder nach Neuwied zieht.“ Auch Dr. Hermann-Josef Richard, Vorsitzender der Abtei Rommersdorf-Stiftung, zeigt sich sehr zufrieden: „Für mich als Vorsitzender der Stiftung ist die Abtei Rommersdorf ohnehin eine Herzensangelegenheit! Umso mehr freue ich mich, dass die Stadt Neuwied auch in diesem Jahr wieder ein derartig hochkarätiges und vielseitiges Kulturprogramm hier angeboten hat!“.

Mit Kultur in Rommersdorf geht es im August weiter, wenn Boris Weber wieder zum Sommertheater lädt. Dazu und zu weiteren Terminen informiert die Stiftung unter www.abtei-rommersdorf.de. Fotos. (beide Wolfgang Hartmann):