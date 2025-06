ROMMERSDORF – Kulturvielfalt in der Abtei: Rommersdorf Festspiele 2025 – Kabarett, Lesung, Musik und Kindertheater in Juni und Juli

Ab Mitte Juni verwandeln sich die imposante Kirche und der Englische Garten der Abtei Rommersdorf wieder in atmosphärische Spielorte für hochkarätige Kulturveranstaltungen. Die Rommersdorf Festspiele, veranstaltet vom Kulturbüro der Stadt Neuwied, bringen ein vielseitiges Programm aus Kabarett, Musik, Lesung und Theater – auch für Kinder – in die besondere Kulisse der ehemaligen Prämonstratenserabtei im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis.

LaLeLu – a cappella-Comedy – Donnerstag, 19. Juni, 20.15 Uhr, Abteikirche

„LaLeLuja! Best of 30 Jahre!“ – So feiert das Hamburger A-cappella-Comedy-Quartett LaLeLu sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Mit musikalischer Virtuosität, Wortwitz und schauspielerischem Talent präsentieren die vier Künstler Höhepunkte aus drei Jahrzehnten. Ob Jazz, Pop oder Oper – LaLeLu vereint politische Satire und musikalische Raffinesse zu einem ebenso unterhaltsamen wie klugen Bühnenerlebnis. Foto: JonasWalzberg

Ulrike Kriener – Lesung – Samstag, 21. Juni, 20.15 Uhr, Abteikirche

Unter dem Titel „Und wenn es Liebe wär‘…?“ liest Schauspielerin Ulrike Kriener Geschichten von Doris Dörrie, Anna Gavalda und Elke Heidenreich. Sie beschreiben Männer und Frauen, die unsicher, vorsichtig, zögernd, selbst beobachtend und mit Ironie und Humor auf der Suche sind. Immer noch und immer wieder… Foto: Maximilian-Motel

Kindertheater der Freien Bühne Neuwied: Die Piratenprinzessin – Sonntag, 22. Juni, 12 Uhr & Montag, 23. Juni, 10 Uhr, Englischer Garten

Captain White Bird und seine Tochter Lucy haben es nicht leicht: Auf ihrem Schiff geht etwas nicht mit rechten Dingen zu – steckt der zwielichtige Steuermann Mac Monkey dahinter? Schließlich holte er mitten in der Nacht den Anker ein und ließ fast die ganze Mannschaft auf einer Insel zurück. „Die Piratenprinzessin“ ist ein fantasievolles Piratenmusical mit Großpuppen und Schauspielern der Freien Bühne Neuwied – ein spannendes Abenteuer für Kinder ab vier Jahren. Foto: Boris Weber

Ensemble Classique – BRASSISSIMO – Sonntag, 22. Juni, 18 Uhr, Englischer Garten

Das Ensemble Classique zählt zu den renommiertesten Blechbläserformationen. In „BRASSISSIMO – 35 Jahre Leonard Bernstein“ ehren die Musiker ihren Förderer mit einem breitgefächerten Repertoire von der Renaissance bis zur Moderne. Die Eintrittsgelder kommen mit Unterstützung durch die Sparkasse Neuwied der VOR-TOUR der Hoffnung zugute. Foto: Gregor-Hohenberg

Barbara Auer und Walter Sittler – Freitag, 27. Juni, 20.15 Uhr, Abteikirche

„Unsere Seelen bei Nacht“ – nach dem Roman von Kent Harouf – erzählt die stille, eindrucksvolle Geschichte zweier Menschen, die Auswege aus ihrer Isolation suchen – auch entgegen gesellschaftlicher Konventionen. Barbara Auer und Walter Sittler bringen diesen zarten Dialog erstmals gemeinsam auf die Bühne. Zwei vielfach ausgezeichnete Schauspieler, die sich in Sprache, Mimik und Ausdruck kongenial ergänzen – ein Abend mit großer Intensität und berührender Tiefe.

Tickets und weitere Informationen

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen der Rommersdorf Festspiele läuft bereits. Das komplette Programm mit allen Terminen und Beschreibungen sowie der Möglichkeit zum Ticketkauf ist online verfügbar unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Karten sind zudem erhältlich unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.