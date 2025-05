ROMMERSDORF – Kreuzgang Konzerte erneut ein voller Erfolg – Vier Abende mit Musikgenuss in besonderer Atmosphäre – Vorfreude auf baldige Rommersdorf-Festspiele

Vier Konzertabende, rund 800 Gäste, drei Mal ausverkauft – die Kreuzgang Konzerte 2025 in der Abtei Rommersdorf haben erneut eindrucksvoll bewiesen, wie lebendig und beliebt diese traditionsreiche Veranstaltungsreihe ist. Mit einem ebenso abwechslungsreichen wie hochklassigen Musikprogramm zog das Kulturbüro der Stadt Neuwied auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Musikbegeisterte in die stimmungsvollen Kreuzgänge der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei.

„Es ist immer wieder eine besondere Atmosphäre in den Kreuzgängen. Wenn dann noch wundervolle Musik erklingt, fühlt man sich wie in einer anderen Welt“, beschreibt eine langjährige Besucherin die besondere Magie der Konzertabende. Und genau diese Mischung aus musikalischer Qualität, malerischer Kulisse und perfekter Organisation macht die Reihe so besonders.

Den fulminanten Auftakt gestaltete die Celtic-Rockband HovesMeute. Mit kraftvollen Rhythmen, rockigem Sound und einer mitreißenden Bühnenpräsenz begeisterten die Musiker aus dem Raum Bad Honnef das Publikum – ein stimmungsvoller Start, der die Latte hoch legte. Tags darauf zeigte das Septett (Young) harmonic Brass aus Siershahn, wie vielseitig Blechblasmusik sein kann. Zwischen Volksmusik, Jazz und Klassik angesiedelt, präsentierten die sieben Musiker einen unterhaltsamen Mix – humorvoll moderiert von Sven Krämer, der mit augenzwinkernden Rückblicken auf die Bandgeschichte für zusätzliche Lacher sorgte.

Mit den Rheinsirenen wehte am dritten Abend ein Hauch Nostalgie durch die Kreuzgänge. Die fünf Musikerinnen nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Sechziger – von Cornelia Froboess über Hildegard Knef bis Frank Sinatra. Die ausgebildeten Sängerinnen punkteten nicht nur mit ausdrucksstarkem Gesang, sondern auch mit ihrer spürbaren Spielfreude vor historischer Kulisse.

Den krönenden Abschluss bildete das Trio Simply Unplugged. Bandleader Eddie Gimler, seit Jahren regelmäßig in Rommersdorf zu Gast, brillierte gemeinsam mit Peter Spang und Horst Friedrich mit akustischen Interpretationen legendärer Rock- und Pop-Songs. Die emotionale Bandbreite reichte von den Hollies bis Pink Floyd – Gänsehaut garantiert. Mit ihrer bewegenden Version der „Bohemian Rhapsody“ setzten die drei Musiker ein musikalisches Ausrufezeichen, das das Publikum zu stehenden Ovationen hinriss.

Auch Oberbürgermeister Jan Einig zeigt sich beeindruckt: „Ich bin sehr froh, dass unsere Veranstaltungen vor der malerischen Kulisse der Abtei Rommersdorf so gut angenommen werden. Die Kreuzgang Konzerte setzen jedes Jahr den Auftakt für unsere Kultursaison – und die Vorfreude auf die bevorstehenden Rommersdorf-Festspiele wächst mit jedem dieser besonderen Abende.“

Denn bereits Mitte Juni geht es weiter: Dann startet mit einer modernen Inszenierung des Klassikers „Jedermann“ – unter anderem mit dem Neuwieder Schauspieler Boris Weber – das Theaterprogramm der Rommersdorf Festspiele 2025. Das vollständige Programm ist unter www.neuwied.de in der Rubrik „Kultur & Freizeit“ abrufbar.

Foto: Simply Unplugged – (von links): Horst Friedrich, Peter Spang und Eddie Gimler – begeisterten die Zuhörer in Rommersdorf. Foto: Wolfgang Hartmann