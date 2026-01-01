ROMMERSDORF – Kreuzgang Konzerte beleben Abtei Rommersdorf im Mai – Für Simply Unplugged nur noch Restkarten verfügbar

Bei Musikliebhabern überregional bekannt, sind sie längst kein Geheimtipp mehr: Die Kreuzgang Konzerte locken erneut in den stimmungsvollen Bogengang der Abtei Rommersdorf. Vier Abende im Mai bieten Live-Musikerlebnisse vor einzigartiger Kulisse im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Den Auftakt machen am Montag, 4. Mai, die „Rambling Rovers“. Seit über zwei Jahrzehnten bildet die Band eine feste Größe der deutschen Folk-Szene. Traditionelle Instrumente und kraftvoller Gesang bringen einen energiegeladenen Mix aus traditionellen Jigs und Reels, gefühlvollen Balladen und authentischen Pub-Songs auf die Bühne.

Am Mittwoch, 6. Mai, präsentiert Gerd Köster sein Programm „Bla Bla & Dei dei“. Musikalisch erzählt der Kölner Musiker und Schauspieler vom Leben in all seinen bunten Facetten. Die Prämisse: „Es gibt keine normalen Menschen — es gibt nur die Menschen.“ So verspricht der Abend „poetische, prosaische und musikalische Geschichten und Gedichte über zornige, zotige, bescheidene, blitzgescheite, brunzblöde, einfühlsame, großkotzige und ratlose Mitmenschen.“

Den Abschluss gestalten am Mittwoch, 20. Mai, „Simply Unplugged“ mit akustischen Interpretationen weltbekannter Hits. Wer sich Restkarten für diesen Abend sicher möchte, sollte schnell sein. Bereits ausverkauft ist der Abend mit der „Simon & Garfunkel Revival Band“ am Montag, 18. Mai.

Infos und Tickets unter: www.neuwied.de/kreuzgang-konzerte. Ticketverkauf: Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555 und alle Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.