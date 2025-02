ROMMERSDORF – Besondere Musik-Momente in faszinierendem Ambiente Vorverkauf für Kreuzgang Konzerte im Mai läuft

Grund zur Freude für Musikliebhaber: Die beeindruckende Kulisse der Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis beheimatet im Mai wieder die beliebten Kreuzgang Konzerte. Namensgeber der Veranstaltungsreihe sind die eindrucksvollen alten Gemäuer des einstigen Klosters. Mit ihren imposanten Säulengängen sorgen sie für ein außergewöhnliches Ambiente – besondere Konzerterlebnisse garantiert. An vier Abenden im Mai, je um 20 Uhr, öffnet dieser besondere Ort seine Tore für vier ganz unterschiedliche Musik-Momente.

Am Montag, 12. Mai, präsentieren „HovesMeute“ modernen Celtic-Folk-Rock. Ihre Musik erzählt von Liebe, Heimweh, historischen Schlachten und grünen Hügeln. So sorgt die Band mit traditionellen keltischen Rauf- und Saufliedern, Balladen und Tänzen, die auf den modernen Zeitgeist abgestimmt sind, für ausgelassene Stimmung und gute Laune, die das Publikum mit einem breiten Grinsen zurücklässt.

„Young harmonic Brass“ ist seit seiner Gründung 1994 ein gefeiertes Bläserensemble und kommt am Mittwoch, 14. Mai, in die Abtei. Die Musiker begeistert als Bläser-Sextett mit hochklassiger Musik, charmanten Geschichten und viel Humor. In zahlreichen Wettbewerben und Workshops haben sie sich einen Namen gemacht und sind für herausragende Konzerte im In- und Ausland bekannt. Ein Muss für alle Freunde der Blechbläsermusik!

„Die Rheinsirenen“ begeistern dann am Montag, 19. Mai. Mit einem Programm aus Klassikern wie „Let’s Twist Again“ und dem „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“ lassen die Rheinsirenen die 60er-Jahre wieder aufleben. Die sechs Musikerinnen verleihen den Hits dieser Zeit ihren einzigartigen „Sirenen Sound“ und nehmen das Publikum mit auf eine nostalgische Reise in eine Zeit voller Umbruch und Aufbruch.

Am Mittwoch, 21. Mai, gastieren Simply Unplugged im Kreuzgang. Seit 1999 sorgen sie mit akustischen Versionen weltbekannter Hits für Begeisterung. Ihr aktuelles Tour-Programm umfasst Songs von den Beatles, Bee Gees, Queen und vielen mehr. Mit humorvollen Moderationen und einer mitreißenden Bühnenshow garantieren die Musiker unvergessliche Momente und Gänsehaut.

Schnell sein lohnt sich: Lediglich 200 heißbegehrte Plätze bietet die besondere Location. Das komplette Programm sowie Informationen zum Vorverkauf sind online unter: www.neuwied.de/kreuzgang-konzerte. Tickets gibt es darüber hinaus in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Telefon 02631 802 5555 und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.