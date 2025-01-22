RHEINLAND-PFALZ – Zweite Sitzung des Digitalrats Rheinland-Pfalz – Digitalrat Rheinland-Pfalz gibt strategische Impulse für die Weiterentwicklung der Digitalstrategie

Digitalisierungsministerin Dörte Schall hat im März 2025 den Digitalrat Rheinland-Pfalz mit 17 Expertinnen und Experten aus dem Digitalbereich ins Leben gerufen. Als Expertenrat liefert der Digitalrat unter dem gemeinsamen Vorsitz von Ministerin Dörte Schall und Informatik-Professorin Katharina Zweig wertvolle Impulse unter anderem zur Weiterentwicklung der Digitalstrategie des Landes. Prof. Zweig leitet am Fachbereich Informatik der RPTU in Kaiserslautern das Algorithm Accountability Lab und den deutschlandweit einmaligen Studiengang Sozioinformatik.

Ministerin Dörte Schall betonte die Bedeutung des Digitalrats als strategisches Beratungsgremium der Landesregierung: „Seit der Verabschiedung der Digitalstrategie Rheinland-Pfalz 2023 haben wir ein klares Zielbild für 2030 vor Augen. Gemeinsam arbeiten wir an den Etappenzielen und passen die Strategie regelmäßig an neue Entwicklungen an. Der Digitalrat bringt ganz unterschiedliche Perspektiven ein – genau das brauchen wir, um die Digitalisierung in Rheinland-Pfalz zukunftsweisend zu gestalten.“

Seit der konstituierenden Sitzung haben die Mitglieder des Digitalrats engagiert an zahlreichen Workshops zur Weiterentwicklung der Digitalstrategie von April bis Juli teilgenommen. Dabei konnten wertvolle Impulse gesammelt werden, die in der zweiten Sitzung des Digitalrats am 15. September diskutiert wurden.

Professorin Zweig bewertet das Verfahren der Weiterentwicklung wie folgend: „Diese Transparenz und Möglichkeit zur direkten Mitarbeit zeigt, dass hier ein moderner, partizipativer Prozess gestaltet wurde, der Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft integriert.“

Im Fokus der Sitzung standen vier zentrale Themenfelder der Digitalstrategie: Digitale Daten, Zukunftstechnologien, Digitale Identitäten und Digitale Bildung. Vorab erhielten die Mitglieder eine umfassende Zusammenfassung der Themen, die in der Sitzung durch kurze Impulse vorgestellt und anschließend ausführlich diskutiert wurden. Die Ergebnisse wurden protokolliert und fließen in die Weiterentwicklung der Digitalstrategie ein.

Meilensteine der Digitalstrategie

Erfolgreiche Meilensteine der Digitalstrategie sind unter anderem die abgeschlossene Evaluation des Digitalprogramms 2024/2025, bei der knapp drei Viertel der Maßnahmen bereits umgesetzt oder in Durchführung sind, sowie der Strategietag am 2. Juni in Worms mit 200 Teilnehmenden aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Die Digitalstrategie wird bis Ende November in einem formalen Beteiligungsprozess innerhalb der Landesregierung weiterentwickelt. Das Ziel ist die Verabschiedung bis Ende 2025.