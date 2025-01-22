RHEINLAND-PFALZ – Woche der Medienkompetenz 2026 – Landesweit über 140 Aktionen geplant

Das Smartphone aufräumen oder erstmal kennenlernen, Radio- und Podcastproduktion ausprobieren, Welterbe digital erleben, ein Smart-Home-System einrichten oder als Eltern Medienkonsum kompetent begleiten: Vom 8. bis 14. Juni 2026 steht Rheinland-Pfalz wieder unter dem Zeichen der Medienkompetenz. Denn dann macht die Woche der Medienkompetenz (WMK) Aktionen und Initiativen im ganzen Land sichtbar, die sich für das Thema einsetzen. Gemeinsam mit 42 Partnerorganisationen bieten die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz in diesem Jahr über 140 Aktionen an. Interessierte können sich unter www.wmk-rlp.de weiterhin zu Aktionen anmelden.

„Medien prägen unseren Alltag – ob in der Schule, im Beruf, in der Familie, im Ehrenamt oder in der Freizeit. Umso wichtiger ist es, Menschen jeden Alters dabei zu unterstützen, digitale Angebote sicher, selbstbestimmt und kreativ zu nutzen. Die Woche der Medienkompetenz zeigt mit ihren zahlreichen Aktionen im ganzen Land, dass Medienbildung in Rheinland-Pfalz praxisnah und innovativ gelebt wird. So stärken wir nicht nur digitale Kompetenzen, sondern auch die mediale Teilhabe und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Marcus Klein, rheinland-pfälzischer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien.

„Die Woche der Medienkompetenz macht sichtbar, wie viele Initiativen und Organisationen in Rheinland-Pfalz sich in diesem Bereich engagieren. Es sind Angebote für alle Altersgruppen und jeden Wissensstand dabei. Der Medienanstalt RLP ist es wichtig, Zugänge zu schaffen und den Austausch über Medien zu ermöglichen. Ein reflektierter Umgang mit Medien ist die Basis für jede Demokratie. Daran arbeiten wir Hand in Hand mit Landesregierung und Partnerorganisationen“, ergänzt Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt RLP.

Staatssekretär Torsten Welling eröffnet Aktionswoche im Media:TURM Ludwigshafen

Offizieller Auftakt der WMK ist am 8. Juni im Media:TURM Ludwigshafen. Torsten Welling, Staatssekretär für Sport, Ehrenamt und Medien und Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, eröffnet mit Albrecht Bähr die Aktionswoche. Neben Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt, werden auch Vertreter der Partnerorganisationen vor Ort sein.

Inhaltlich gestalten Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Ludwigshafen und Kinder der KiTa St. Joseph aus Speyer die Veranstaltung: Die Schüler präsentieren ihre Arbeiten zu „Comics for Democracy“. Sie setzten sich im Vorfeld mit der Graphic Novel „Der Duft der Kiefern“ von Bianca Schaalburg auseinander. Ein Team des Media:TOR Speyer präsentiert gemeinsam mit den KiTa-Kindern Mobility Games. Das sind mit Hilfe von Technik im Media:TOR (u.a. 3D-Drucker, Lasercutter, Plotter) erstellte Bewegungsspiele, die generationenübergreifend von Kindern und Senioren gespielt werden können. In Speyer sind sie Anlass für eine Kooperation zwischen KiTa und dem Altenzentrum St. Martha. Zu jedem Spiel gibt es ein Erklärvideo, das von den Vorschulkindern auf Herz und Nieren getestet wurde. So wird eine erste kritische Reflexion von Medien ermöglicht. Im nächsten Schritt erklärten die Kinder Senioren die Videos und spielten sie gemeinsam.

Das diesjährige Motto „1:0 für Vielfalt und Respekt“ wird beim Auftakt kreativ als Torwand umgesetzt – damit aus dem 1:0 im besten Fall ein höherer Endstand für Vielfalt und Respekt wird.

Über die Woche der Medienkompetenz

Die landesweite Aktionswoche ist eine Initiative der Landesregierung Rheinland-Pfalz und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und wird von nachfolgenden Partner unterstützt: 05ER Klassenzimmer – 1. FSV Mainz 05 e. V., Allgemeine Zeitung, Arbeit und Leben RLP, Bildungswerk Landessportbund Rheinland-Pfalz, Bildungszentrum BürgerMedien, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit RLP, Deutschland sicher im Netz, Die Rheinpfalz, Digital-Botschafterinnen und Botschafter RLP, Digital-Kompass, elag – Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in RLP e.V., ePA-Coaches RLP, Katholische Erwachsenenbildung RLP, Katholische Hochschule Mainz, klicksafe, LAG – anderes lernen, Landesbibliothekszentrum Rheinland Pfalz, Landeskriminalamt RLP, Landtag RLP, Landeszentrale für politische Bildung, LEB Landeselternbeirat RLP, leb-rlp – Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung in RLP e.V., Media:BRÜCKE Zweibrücken, Media:FORUM Trier, Media:TOR Speyer, Media:TURM Ludwigshafen, Medienebene – Dein junger Medienverband im Südwesten e.V. (Jugendpresse), OK – Offene Kanäle Rheinland-Pfalz, Ohrenspitzer, Pädagogisches Landesinstitut RLP, Rhein-Zeitung, Rockland Radio, RON TV, RPR1., 17:30 SAT.1 LIVE, SoliNet RLP, Stiftung Lesen, Südwestrundfunk, Trierischer Volksfreund, Verbraucherzentrale RLP, VHS Landesverband RLP. Alle Infos und Aktionen zur Woche der Medienkompetenz unter www.wmk-rlp.de.