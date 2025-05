RHEINLAND-PFALZ – Woche der Medienkompetenz 2025 vom 2. bis 8. Juni – Landesweit über 170 Aktionen geplant

Fake News entlarven, Betrugsmaschen am Telefon erkennen, souverän mit KI-Tools umgehen: Unter dem Motto „Keine Likes für Lügen!“ beginnt am 2. Juni die Woche der Medienkompetenz (WMK) 2025 in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit 34 Partner-Organisationen bieten die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz an sieben Tagen über 170 Aktionen in allen Landesteilen an. Wie in einem Schaufenster zeigt die Aktionswoche, welche Angebote für Bürger*innen in den Bereichen Medienkompetenz und digitaler Bildung das ganze Jahr über verfügbar sind. Interessierte können sich zu den kostenfreien Aktionen online anmelden. Eine Übersicht mit allen Angeboten findet sich unter www.wmk-rlp.de.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer sagt: „Medien und digitale Dienste gehören mittlerweile so selbstverständlich zu unserem Alltag wie der Gang in den Supermarkt oder das Verhalten im Straßenverkehr. Der richtige Umgang mit Medien ist daher eine wesentliche Schlüsselkompetenz für das Leben, Arbeiten und die selbstbestimmte Teilhabe an unserer freien demokratischen Gesellschaft. Die Aktionswoche zeigt, dass Rheinland-Pfalz auch in Sachen Medienkompetenz viel zu bieten und reichlich Expertise hat! Ich danke allen beteiligten Partnerinnen und Partnern für ihre Initiative und ihr tolles Engagement.“

Katharina Binz, Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, betont: „Mit dem Motto ‚Keine Likes für Lügen‘ wirft die Woche der Medienkompetenz diesmal einen Blick auf die Schattenseiten Sozialer Medien. Digitale Gewalt und Desinformation treffen leider einen Großteil der Internetnutzenden und gefährden unser demokratisches Miteinander. Umso wichtiger ist es, Medienkompetenz zu stärken und Betroffene von digitaler Gewalt zu unterstützen. Medienkompetenz ist gerade auch für junge Menschen eine Schlüsselkompetenz, um sich sicher und kritisch in der digitalen Welt zu bewegen. Ich freue mich daher, dass neben vielen spannenden Angeboten, auch die von meinem Ministerium geförderte Beratungsstelle SoliNet mit einer offenen Sprechstunde an der Aktionswoche teilnimmt. Auf #ScrollNichtWeg werden wir die Woche der Medienkompetenz außerdem mit Posts auf TikTok und Instagram begleiten.“

Für Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, ist die Woche der Medienkompetenz aus dem rheinland-pfälzischen Bildungskalender nicht mehr wegzudenken: „Dieses starke Netzwerk in Rheinland-Pfalz wächst Jahr für Jahr. Wir wollen die tollen Angebote im Bereich der Medienkompetenz noch bekannter und allen Bürger*innen zugänglich machen. Medienkompetenz ist in Zeiten von Fake News, Hate Speech und Co wichtiger denn je. Dies unterstreicht auch die neue KIM-Studie. Deshalb gilt: Keine Likes für Lügen!“

Ministerin Binz eröffnet Aktionswoche im Media:TURM Ludwigshafen – Ergebnisse der neuen KIM-Studie werden vorgestellt

Die Auftaktveranstaltung zur Woche der Medienkompetenz findet am 2. Juni im Media:TURM Ludwigshafen statt. Vor Ort ist die Jugend- und Familienministerin Katharina Binz, die die Aktionswoche gemeinsam mit Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, und im Beisein von Kindern der Bliesschule Ludwigshafen, dem Paul-von-Denis Gymnasium Schifferstadt und des Youth-Panel, dem klicksafe-Jugendbeirat, eröffnet. Teil des Programms ist die Vorstellung der Ergebnisse der neuen KIM-Studie 2024 (Kinder, Information und Medien). Die Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs), eine Kooperation der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, dem SWR und der Medienanstalt RLP, liefert seit 25 Jahren Basisdaten zum Medienumgang der sechs- bis 13-jährigen Kinder.