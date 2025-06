RHEINLAND-PFALZ – ver.di Veranstaltungshinweis für Kaiserslautern – Wozu ist Journalismus gut, wenn man nicht über Kriegsverbrechen berichten darf? Julian Assange, Wikileaks und unser Recht auf Information

Unter dem Titel „Wozu ist Journalismus gut, wenn man nicht über Kriegsverbrechen berichten darf?“ lädt der Bezirk Pfalz der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), am Samstag, den 5. Juli 2025, um 16:00 Uhr zu einer öffentlichen Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in die ver.di-Geschäftsstelle in Kaiserslautern ein.

Am Fall Assange wird exemplarisch aufgezeigt, wie die Freiheit der Presse massiv unter Druck geraten kann. Zudem wird über den zunehmenden Einsatz von Überwachungssoftware, wie „Palantir“, gesprochen.

„Die Debatte um Julian Assange zeigt, wie kritischer Journalismus systematisch unterbunden wird – auch in Demokratien. Wenn selbst gesetzlich garantierte Informationsrechte unter Druck geraten, dann geht es nicht nur um Einzelpersonen, sondern um die Grundlagen einer offenen Gesellschaft“, sagt Dave Koch, Gewerkschaftssekretär bei ver.di „diese Diskussion ist überfällig!“

Im Zentrum der Veranstaltung steht ein Vortrag über Wikileaks, Informationsfreiheitsgesetze und die journalistische Aufdeckung staatlicher Machtstrukturen – mit Raum für offene Diskussion. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist die ver.di Geschäftsstelle Kaiserslautern, Richard-Wagner-Str. 1 (Fackelcenter, 2. OG) in 67655 Kaiserslautern. Veranstalter ist ver.di Pfalz – dju Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di, Rheinland-Pfalz-Saarland Sozialforum Kaiserslautern.