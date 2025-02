RHEINLAND-PFALZ – Tarifrunde Bund und Kommunen: Warnstreik in Idar-Oberstein

Die zweite Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen am 17. und 18. Februar brachte kein Ergebnis. Aus diesem Grund hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die Beschäftigten in Idar-Oberstein zu einem Warnstreik am 25. Februar aufgerufen.

Zum Warnstreik aufgerufen sind Beschäftigte von Stadtverwaltung und Stadtwerken, des SHG-Klinikums inklusive Servicegesellschaft sowie des Bundeswehrdienstleistungszentrums in Idar-Oberstein.

„Die Arbeitgeber haben die Möglichkeit nicht genutzt in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorzulegen, weder beim Geld noch beim Thema Zeit haben sie sich bewegt. Die Beschäftigten leisten täglich gute Arbeit und sind daher sehr enttäuscht über die Blockadehaltung der Arbeitgeber“, sagt Gewerkschaftssekretär Christian Baer.

In der aktuellen Tarifrunde von Bund und Kommunen fordert ver.di ein Volumen von acht Prozent, mindestens jedoch 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Darüber hinaus sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich angehoben werden. Um der hohen Verdichtung der Arbeit entgegenzuwirken, verlangt ver.di zudem drei zusätzliche freie Tage. Ein „Meine-Zeit-Konto“ soll den Beschäftigten mehr Zeitsouveränität und Flexibilität bieten.

Die Tarifverhandlungen werden vom 14.-16. März in Potsdam fortgesetzt. ver.di schließt weitere Warnstreiks nicht aus.