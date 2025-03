RHEINLAND-PFALZ – Tarifrunde Bund und Kommunen – Jetzt ist Schluss mit den Ausreden – ver.di mobilisiert am 11. März zum Warnstreik in Trier!

Die zweite Verhandlungsrunde für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen am 17./18. Februar blieb ohne Ergebnis und auch ohne Angebot. Vor diesem Hintergrund hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für den 11. März im Bezirk Saar Trier zum Streik aufgerufen.

Alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst und in Partizipationsbetrieben werden am Dienstag um 09:30 Uhr am Viehmarkt in Trier zum Warnstreik erwartet, um 12 Uhr findet in Trier an der Porta Nigra eine Kundgebung statt.

„Vor der dritten Verhandlungsrunde lassen wir keinen Zweifel daran, wie ernsthaft wir unsere Forderungen verfolgen“, erklärt Christian Umlauf, Geschäftsführer im ver.di Bezirk Saar Trier. „Die Arbeitgeber müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass sie mit massiven Personalengpässen konfrontiert sind und dennoch kein echtes Interesse zeigen, die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst zu verbessern. Ihre Forderung nach einer dreijährigen Laufzeit und minimalen Entgeltsteigerungen ist inakzeptabel. Wir sagen: Schluss mit den Ausreden! Es reicht!“

In der aktuellen Tarifrunde von Bund und Kommunen fordert ver.di ein Volumen von acht Prozent, mindestens jedoch 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Darüber hinaus sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich angehoben werden. Um der hohen Verdichtung der Arbeit entgegenzuwirken, verlangt ver.di zudem drei zusätzliche freie Tage. Ein „Meine-Zeit-Konto“ soll den Beschäftigten mehr Zeitsouveränität und Flexibilität bieten. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 14. bis 16. März in Potsdam angesetzt.