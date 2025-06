RHEINLAND-PFALZ – Strategietag 2025 zeigt erfolgreiche Umsetzung der Digitalstrategie Rheinland-Pfalz – Ministerin Schall: „Digitalisierung gelingt nur gemeinsam“

Rheinland-Pfalz gestaltet die digitale Transformation mit klarer Strategie und messbarem Erfolg: So befinden sich 93 Prozent der Maßnahmen aus der Digitalstrategie des Landes in der Umsetzung oder sind bereits abgeschlossen. Das ist das zentrale Ergebnis des Strategietags in Worms. Unter dem Motto „Digital. Zusammen. Wachsen.“ diskutierten dabei 220 Teilnehmende aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über Fortschritte, Herausforderungen und künftige Schwerpunkte der Digitalstrategie.

„Digitalisierung passiert nicht einfach so – wir gestalten sie gemeinsam“, erklärte Digitalministerin Dörte Schall zum Auftakt der Veranstaltung und zog dabei eine positive Bilanz der bisherigen Umsetzung. Die Ende Mai veröffentlichte Evaluierung zeigt eine klare Erfolgsbilanz: 73 Prozent der insgesamt 189 Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung, weitere 20 Prozent sind bereits erfolgreich abgeschlossen. „Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis systematischer und verlässlicher Arbeit“, so Schall.

Als besonders erfolgreich gelten etwa das Bildungsportal RLP, das bereits bei 70 Prozent der Schulen eingeführt wurde und von 92 Prozent aller hauptamtlichen Lehrkräfte genutzt wird, sowie das landesweite Netzwerk der über 700 ehrenamtlichen Digital-Botschafterinnen und -Botschafter. Im Bereich der digitalen Verwaltungsleistungen sind inzwischen über 40 Prozent der am häufigsten nachgefragten Services online verfügbar. Für die konsequente Anwendung des „Einer-für-Alle“-Prinzips wurde Rheinland-Pfalz im März 2025 mit dem govdigital-Sonderpreis ausgezeichnet. Nicht zuletzt sorgt das neue Verfahren des sogenannten Digitalchecks dafür, dass digitale Lösungen bereits bei der Gesetzgebung von Anfang an mitgedacht werden.

Die rheinland-pfälzische Digitalstrategie wurde im Oktober 2023 verabschiedet. Seitdem ist sie Kompass für das digitale Handeln der Landesregierung. „Digitalisierung ist dabei kein Selbstzweck“, betonte Schall. „Sie soll dem Wohl der Menschen dienen, ihnen den Alltag erleichtern, neue Möglichkeiten eröffnen und Vertrauen schaffen. Dies gelingt nur, wenn dabei die Menschen im Mittelpunkt stehen.“

In fünf interaktiven Fachforen erarbeiten die Teilnehmenden Impulse für die Fortschreibung der Digitalstrategie 2026/2027, zu den Themen der gesellschaftlichen Teilhabe, digitalen Transformation in Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit, ökologischer Nachhaltigkeit, modernen staatlichen Strukturen sowie zentralen Querschnittsfragen rund um Infrastruktur, Daten, Sicherheit und Zukunftstechnologien.

Ein weiterer Höhepunkt war die Podiumsdiskussion mit Katharina Heil, Ministerialdirektorin im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, Dr. Martin Hummrich, Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Dr. Erwin Manz, Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Ernährung und Mobilität, Bettina Brück, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, sowie Dr. Fedor Rose, Chef der Staatskanzlei. Gemeinsam diskutierten sie die ressortübergreifende Verantwortung für eine zukunftsfeste Digitalpolitik.

„Unsere Vision für 2030 ist klar: Rheinland-Pfalz soll ein Land sein, in dem Digitalisierung allen Menschen zugutekommt. Menschlich, modern und nachhaltig“, so Schall abschließend. Foto: ©MASTD/Sämmer