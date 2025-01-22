RHEINLAND-PFALZ – SPD Neuwied gratuliert – Fredi Winter als Vorsitzender der AG 60plus Rheinland-Pfalz wiedergewählt

Der SPD-Stadtverband Neuwied freut sich über die erneute Wahl von Fredi Winter zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD Rheinland-Pfalz. Mit ihm bleibt ein erfahrener, engagierter und anerkannter Sozialdemokrat aus Neuwied an der Spitze dieser wichtigen Arbeitsgemeinschaft.

„Wir sind sehr stolz, dass mit Fredi Winter ein langjähriger Neuwieder Genosse erneut das Vertrauen der Mitglieder erhalten hat. Fredi Winter steht seit Jahrzehnten für eine verlässliche, glaubwürdige und sozialdemokratische Politik. Seine Erfahrung und seine Leidenschaft sind für unsere Partei von unschätzbarem Wert. Die Mitglieder von 60plus sind das Fundament unserer Partei. Sie haben die SPD über viele Jahrzehnte getragen und geprägt“, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende Janick Helmut Schmitz. „Fredi Winter verkörpert diese generationenübergreifende Stärke wie kaum ein anderer. Er bringt Menschen zusammen, denkt sozialdemokratisch – und bleibt dabei immer nah an den Themen der Zeit“, so Schmitz weiter.

Die Arbeitsgemeinschaft 60plus vertritt die Interessen der älteren Generation innerhalb der SPD und setzt sich mit Nachdruck für soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und den Zusammenhalt zwischen den Generationen ein. Sie ist zugleich ein Ort, an dem politisches Wissen, Engagement und jahrzehntelange Erfahrung gebündelt werden.

„Fredi Winter hat politische Erfahrung wie kaum ein anderer sammeln dürfen und diese zugunsten seines Umfeldes geteilt – als ehemaliger Landtagsabgeordneter und ebenso als langjähriges und verlässliches Mitglied des Stadtrats Neuwied. Er engagiert sich seit vielen Jahren für die Belange älterer Menschen in Neuwied und Rheinland-Pfalz. Unter seiner Leitung hat die Arbeitsgemeinschaft 60plus zahlreiche Impulse gegeben – von Fragen der Pflege und Rente bis zu Themen wie Demokratiebildung, sozialer Teilhabe und Ehrenamt. Von diesen wichtigen Impulsen hat auch Neuwied immer profitieren dürfen“, führt Sven Lefkowitz als Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion weiter aus.

Der SPD-Stadtverband sowie die SPD-Stadtratsfraktion Neuwied gratulieren Fredi Winter herzlich zur Wiederwahl und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und Energie für seine Arbeit. „Es ist gut zu wissen, dass die engagierten und erfahrenen Stimmen aus Neuwied auch auf Landesebene Gehör finden. Fredi Winter ist ein Vorbild für sozialdemokratisches Engagement über Generationen hinweg“, betonen die Sozialdemokraten gemeinsam abschließend.