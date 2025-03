RHEINLAND-PFALZ – Sonntagsfrage: Linke und AfD nach der Wahl weiter im Aufwind

Am 23. Februar 2025 wurde in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Wie stehen die Bürger heute zu ihrer Wahlentscheidung? Im aktuellen Sonntagstrend des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos können vor allem die politischen Ränder in der Wählergunst zulegen. Klar stärkste Kraft bleibt aber die Union, die im Vergleich zur letzten Wahlumfrage vom 21. Februar leicht verliert und auf 29 Prozent (-1) der Stimmen kommt. An zweiter Stelle liegt die AfD, die auf 22 Prozent (+1) zulegen kann – der höchste von Ipsos gemessene Wert seit Januar 2024. Für die SPD würden sich kurz nach der Wahl nur noch 15 Prozent (-1) der Wahlberechtigten entscheiden, die Grünen bleiben stabil bei 12 Prozent (±0). Die Linkspartei gewinnt deutlich an Zustimmung und erreicht erstmals seit Mai 2021 wieder 9 Prozent der Stimmen. Das BSW läge mit 5 Prozent (+0,5) wie am Wahlabend nahe an der Fünf-Prozent-Hürde, die FDP verliert nach dem verpassten Einzug in den Bundestag weiter an Boden und käme nur noch auf 4 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen ebenfalls 4 Prozent (-1) der Stimmen. Ipsos