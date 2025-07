RHEINLAND-PFALZ – Silver Surfer-Fachtagung 2025 – Digitale Teilhabe: Künstliche Intelligenz wird zum digitalen Helfer im Ehrenamt

Die Digitalisierung bietet vielfältige Chancen im Alltag. Viele Menschen nutzen bereits digitale Endgeräte, Assistenten oder KI-Tools. Welche Vorteile KI für Seniorinnen und Senioren haben kann, steht im Mittelpunkt der Silver Surfer-Fachtagung 2025. Verschiedene Vorträge und Workshops rund um die Themen digitale Kompetenzen, virtuelle Kommunikation und Smart im Alter erwarten die Teilnehmenden in Mainz. Die Fachtagung wird vom Land gefördert und richtet sich an Ehrenamtliche aus ganz Rheinland-Pfalz, die regelmäßig ihr gesammeltes Wissen mit älteren Menschen teilen.

„War Künstliche Intelligenz vor kurzem noch die große Unbekannte bei der digitalen Teilhabe, so hat sich die Diskussion inzwischen versachlicht und weicht der Neugier. Die digitalen Anwendungen verändern sich fortwährend und damit auch die Anforderungen an die ehrenamtlich Aktiven. Deshalb ist die jährliche Weiterbildung für sie unverzichtbar. Solange es Menschen gibt, die nicht mit digitalen Medien aufgewachsen oder beruflich hineingewachsen sind, hat das digitale Ehrenamt nicht nur praktische Bedeutung. Es ist die wichtigste Brücke für ältere Menschen, um weiterhin am Alltag teilzuhaben. Digitale Teilhabe ist auch soziale Teilhabe und hierbei möchten wir niemanden alleine lassen“, betont Sozial- und Digitalisierungsministerin Dörte Schall.

Die Silver Surfer-Fachtagung wird seit über zehn Jahren vom Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität veranstaltet. Mit über 130 Teilnehmenden verzeichnet die Fachtagung in diesem Jahr einen Besucherrekord. „Wir freuen uns, das digitale Ehrenamt durch neue theoriebasierte Impulse und Vernetzungsmöglichkeiten in seiner wichtigen Arbeit unterstützen zu können“, fasst Dr. Beate Hörr, Leiterin des ZWW und Moderatorin der Fachtagung, das Ziel der Veranstaltung zusammen.

Neben KI ist die elektronische Patientenakte (ePA) ein zweiter thematischer Schwerpunkt. Rico Maaßberg, Projektleiter bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, stellt im Best-Practice-Talk das neue Projekt „ePA-Coaches Rheinland-Pfalz“ vor, das ältere Menschen bei der Einrichtung und Nutzung der elektronischen Patientenakte unterstützt. Dr. Markus Marquard, Geschäftsführer des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm, präsentiert die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Digitale Bildungsprozesse für ältere Menschen in seniorenspezifischen Wohnformen und der institutionalisierten Altenhilfe“.

In den praxisnahen Workshops geht es um ChatGPT, Messenger-Dienste und andere KI-Tools als Helfer im Ehrenamt, ebenso um die Nachrichtenkompetenz zwischen Qualitätsmedien und Fake News. Die Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest stellt den Methodenkoffer „Digital im Alltag“ vor.

Die Fachtagung wird von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz als drittem Partner begleitet. „Mit unseren Projekten Digital-Botschafterinnen und -Botschafter und ePA-Coaches Rheinland-Pfalz ermöglichen wir mediale Teilhabe im Alter – kostenlos, niedrigschwellig und wohnortnah. Gerne bringen wir diese Expertise bei der inhaltlichen Mitgestaltung der Fachtagung ein, um die Teilnehmenden fortzubilden“, erklärt Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.

Die Fachtagung richtet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im digitalen Ehrenamt, wie Mitwirkende in den PC- und Internettreffs für Seniorinnen und Senioren oder Digital-Botschafterinnen und -Botschafter. Jährlich nehmen über hundert Ehrenamtliche teil, die in den Workshops Fragen aus der Praxis stellen und neue Impulse für ihre regionalen Aktivitäten mitnehmen. Bei der Silver Surfer-Fachtagung steht die Praxis im Vordergrund, daher wird ausprobiert, erprobt und angewendet.