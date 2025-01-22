RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz führt flächendeckend die elektronische Verwaltungsakte in der Landesverwaltung ein

Rheinland-Pfalz hat einen entscheidenden Meilenstein in der Verwaltungsmodernisierung erreicht: Seit Ende des Jahres 2025 führen alle Behörden der Landesverwaltung in Rheinland-Pfalz ihre Verwaltungsakten elektronisch. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Rollouts an über 100 Behördenstandorten ist die elektronische Verwaltungsakte nun für rund 21.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 300 Behörden das zentrale Arbeitsinstrument.

„Die vollständige Implementierung der elektronischen Verwaltungsakte bei den Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung ist ein entscheidender Schritt in Richtung zeitgemäßer Verwaltungsarbeit. Damit haben wir die Grundlage für eine zukunftsfähige und effiziente Verwaltung geschaffen, die den Anforderungen der digitalen Gesellschaft gerecht wird“, betonte Digitalisierungsministerin Dörte Schall.

Mit dem Wechsel von papierbasierten auf digitale Aktenstrukturen werden insbesondere interne Abläufe beschleunigt und ortsunabhängiges Arbeiten erleichtert. „Die elektronische Verwaltungsakte ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf digitale Verwaltungsinformationen. Sie vereinfacht die Zusammenarbeit innerhalb einer Behörde, aber auch den Austausch mit anderen Behörden. Zugleich schaffen wir mit diesem neuen Arbeitsmedium moderne und verbesserte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden“, so Schall.

Die Umstellung auf die elektronische Verwaltungsarbeit ist Teil des Einführungsprojektes DIALOG II (Digitale Akte des Landes zur Optimierung der Geschäftsabläufe). Seit Sommer 2020 wurden im Zuge dieses Projektes die Behörden der unmittelbaren Landesverwaltung in Rheinland-Pfalz mit der elektronischen Verwaltungsakte ausgestattet. Das Einführungsprojekt wurde im rheinland-pfälzischen Digitalisierungsministerium zentral gesteuert und nun im Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen. Wichtige Etappenziele waren hierbei die Ausstattung der gesamten Verwaltungsbereiche der rheinland-pfälzischen Polizei- und Justizbehörden im vergangenen Jahr. Zum 1. Dezember 2025 wurden insgesamt rund 1,9 Mio. Vorgänge mit knapp 30 Mio. Schriftstücken elektronisch geführt.

Weitere Informationen zur Digitalen Verwaltung finden sich unter: https://mastd.rlp.de/themen/digitalisierung/digitale-verwaltung