RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz erhält den govdigital-Sonderpreis für seine Fortschritte in der Verwaltungsdigitalisierung

Rheinland-Pfalz wurde auf dem Kongress Digitaler Staat in Berlin mit dem govdigital-Sonderpreis ausgezeichnet. Das Land erhält den Preis für seine konsequente Anwendung des Einer-für-Alle-Modells (EfA) im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und für seine Vorreiterrolle bei der digitalen Bereitstellung öffentlicher Verwaltungsdienstleistungen. Besonders gewürdigt wurde die erfolgreiche Nutzung des digitalen Marktplatzes für EfA-Leistungen, der es den Kommunen ermöglicht, Online-Dienste rechtssicher nachzunutzen. Gemeinsam mit den Pilotkommunen Landeshauptstadt Mainz, Landkreis Alzey-Worms und Verbandsgemeinde Asbach wurde Rheinland-Pfalz für diesen Schritt am 18. März 2025 in Berlin ausgezeichnet.

„Die Digitalisierung kommt durch das erstmals bundesweit erprobte Verfahren über den digitalen Marktplatz für EfA-Leistungen weiter voran“, erklärte Digitalisierungsministerin Dörte Schall. „Wir haben die Grundlagen für eine rechtssichere Nachnutzung von bundesweiten Online-Services nach dem Prinzip ‚Einer für Alle‘ geschaffen und hoffen, dass auch andere Akteure von unseren Erfahrungen profitieren können.“

40 Prozent der Verwaltungsleistungen digital verfügbar

Die Auszeichnung bestätigt die Fortschritte, die Rheinland-Pfalz bei der digitalen Bereitstellung öffentlicher Verwaltungsdienstleistungen bereits erzielt hat: So sind mittlerweile rund 40 Prozent der am häufigsten nachgefragten Verwaltungsleistungen im Land digital verfügbar – Dank der landesweiten Einrichtung des „EfA-Rollout-Programms“ zu Beginn des Jahres 2024. Ein Teil des Roll-Out-Prozesses bildet der Abschluss von Nachnutzungsverträgen zwischen dem bereitstellenden Land und Rheinland-Pfalz, sowie von Sub-Nachnutzungsverträgen zwischen Rheinland-Pfalz und seinen Kommunen. Grund hierfür ist die Weitergabe der Nutzungsrechte am jeweiligen Online-Dienst, damit die Vollzugsstellen den Online-Dienst rechtssicher nachnutzen können.

Die Vertragsabschlüsse erfolgen vollständig digital auf dem Marktplatz für EfA-Leistungen, der durch die govdigital eG betrieben wird. Das Land Rheinland-Pfalz wird auf diesem durch die eigens beim Landesbetrieb Daten und Information (LDI) eingerichtete EfA-Clearingstelle vertreten und schließt Verträge mit den Anbietern für EfA-Online-Dienste und den Kommunen ab. Unterstützung erhält sie dabei durch die fachlich verantwortlichen Ressorts und die govdigital eG.

Rheinland-Pfalz hat in Zusammenarbeit mit der govdigital eG das Verfahren entwickelt, die den rheinland-pfälzischen Weg der Nachnutzung von EfA-Online-Diensten abbildet und erfolgreich Pilotierungen unter Beteiligung kommunaler Vollzugsstellen vorgenommen.