RHEINLAND-PFALZ – Neuer Förderaufruf – Landesregierung unterstützt Projekte gegen Kinder- und Jugendarmut

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung fördert auch 2026 Projekte zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz. Es unterstützt Initiativen von Trägern, die die soziale Teilhabe und Resilienz von Kindern und Jugendlichen stärken, die in wirtschaftlich oder sozial benachteiligten Lebenslagen aufwachsen. Pro Projekt stehen bis zu 5.000 Euro zur Verfügung.

„Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Armutslagen ist weiterhin ein wichtiges Anliegen der Landesregierung. Die starke Resonanz der vergangenen Jahre zeigt, wie bedeutend nachhaltige und gezielte Maßnahmen in diesem Bereich sind. Unser Ziel ist es, Perspektiven zu eröffnen und die Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher sichtbar zu verbessern“, erklärte Sozialministerin Dörte Schall.

Vielfältige Förderung bis maximal 5.000 Euro pro Projekt

Auch 2026 fördert das Sozialministerium Vorhaben aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kunst oder Kultur mit bis zu 5.000 Euro pro Projekt. Die thematische Vielfalt reicht dabei von Technik- und Digitalisierungsangeboten über Projekte zu gesunder Ernährung und Bewegung bis hin zu Literatur-, Musik- oder Theaterangeboten. Das Programm richtet sich an armutsgefährdete Kinder und Jugendliche vom Schuleintritt bis zum 21. Lebensjahr.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ältere, pflegebedürftige Menschen in die Projekte einzubeziehen. „Dieser integrative Ansatz stärkt nicht nur die soziale Entwicklung junger Menschen, sondern fördert zugleich eine inklusive Gemeinschaft, von der alle Beteiligten profitieren“, so Sozialministerin Schall.

Seit dem Start des Förderprogramms im Jahr 2018 hat das Land zahlreiche Projekte kommunaler Einrichtungen, gemeinnütziger Träger und engagierter Initiativen mit einer Gesamtsumme von rund einer Million Euro gefördert.

Antragstellung bis zum 15. Februar möglich

Interessierte Träger können ihre Förderanträge bis zum 15. Februar 2026 beim Sozialministerium einreichen. Weitere Informationen zu Förderkriterien und Antragsverfahren stehen auf der Website des Ministeriums zur Verfügung: https://s.rlp.de/40rp6I7.