RHEINLAND-PFALZ – Nach C24-Schließung: Geld ersetzt keine Wertschätzung

Nach der überraschenden Schließung des Mainzer C24-Standorts begrüßt ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, dass allen Beschäftigten nun finanzielle Angebote gemacht wurden. Nach ver.di vorliegenden Informationen umfassen diese unter anderem eine Lohnfortzahlung bis zum Jahresende sowie Abfindungen, die über das übliche Maß hinausgehen.

Aus Sicht von ver.di ist diese Entwicklung vor allem Ergebnis des öffentlichen Drucks, den die Beschäftigten gemeinsam mit der ver.di und der rheinland-pfälzischen Arbeitsministerin aufgebaut haben. Die Gewerkschaft hatte die Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Tagen begleitet, auch bei den Einzelgesprächen mit Führungskräften des Unternehmens.

„Die besseren Angebote sind zu begrüßen, aber sie sind kein Akt freiwilliger Großzügigkeit. Sie sind das Ergebnis von Zusammenhalt, gewerkschaftlicher Unterstützung und öffentlichem Druck. Der Fall C24 zeigt, dass Beschäftigte auch in einer extrem schwierigen Lage nicht schutzlos sind, wenn sie gemeinsam handeln“, sagt Tanja Friedrich, zuständige Gewerkschaftssekretärin von ver.di.

Gleichzeitig bleibt der Vorgang aus Sicht von ver.di ein schwerer Schlag für die Beschäftigten. Wer über Jahre zuverlässig gearbeitet und zum Erfolg des Standorts beigetragen hat, verdient mehr als eine finanzielle Abwicklung. Geld kann den Verlust des Arbeitsplatzes, die Verunsicherung der vergangenen Tage und die fehlende Wertschätzung im Umgang mit der Belegschaft nicht ersetzen.

Weiterhin offen ist aus Sicht von ver.di, wie die Schließung des Standorts im Zusammenhang mit den zuvor bestehenden Bestrebungen zur Gründung eines Betriebsrats einzuordnen ist. Die zeitlichen Zusammenhänge müssen konsequent geprüft und restlos aufgeklärt werden.

ver.di fordert C24 auf, den weiteren Prozess transparent und fair gegenüber den Beschäftigten zu gestalten. Die Gewerkschaft ver.di wird die betroffenen Kolleginnen und Kollegen weiterhin unterstützen und das zukünftige Vorgehen des Unternehmens genau im Blick behalten.